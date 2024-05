Der Fasnachtsumzug war ein Höhepunkt der Saison. Foto: Adrian Steineck

„Als wunderbares Zeichen“ empfand es Lindemer, dass Burghofchef Sadovnik – wie schon sein Vorgänger – sein Haus für die Fasnachtskultur öffne: Im Burghof fanden die Schnitzelbangg-Vernissage und auch die umstrittene Mallorca-Geburtstags-Party am Schmutzige Dunnschdig statt. Er frage sich, wo eigentlich der Unterschied liege zwischen einer Mallorca-Party und einem Hemdglunki-Umzug mit Mallorca-Hits, merkte Lindemer dazu an. Bei der Straßenfasnacht kämpfte die Narrengilde mit den vielen Baustellen in der Innenstadt: Bei der Gugge-Explosion, zu der tausende Zuschauer kamen, standen den Musiken daher nur vier statt fünf Bühnen zur Verfügung. Der große Umzug am Sonntag lief diesmal auf umgekehrter Route durch die Stadt und brauchte, wie Lindemer amüsiert-verwundert feststellte, fast zwei Stunden länger als sonst. Viel Lob habe die Gilde aber für den neuen Start Basler Straße und den Endpunkt Wallbrunnstraße bekommen, da beide in der Nähe des Narrendorfs lagen. Die Gilde sei mit der Stadt im Gespräch, um die Baustellen-Situation für die Fasnachtssaison 2025 zu klären.