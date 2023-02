Narrenpredigt in Lörrach Vom Zölibat und der Guggemusik

Lörrach - herrschte eine angeregte, eine aufgeräumte Stimmung an diesem Fasnachts-Sonntag in St. Bonifatius.

Nicht alle Besucher waren im Kostüm gekommen, aber in den Kirchenbänken hatten doch einige Matrosen und Fantasie-Uniformierte Platz genommen, an der Seite von Bienen, Schmetterlingen und anderen Flugobjekten. Und der Kantor saß im mittelöstlichen Gewand vor seinem Instrument.

Immer wieder Beifall

„Es ist“, beklagte Giesel, „schon ein Kreuz mit dem Zölibat. Noch nicht einmal von der Muse wird man geküsst.“ Zu seiner Narrenpredigt meinte Pfarrer Giesel selbstkritisch: „Un wenner mich jetz nit vestän, donn hab ich d’Predigt halt fier d’Katz gmocht.“ Das hatte er aber offenbar nicht, denn zwischendurch erhob sich immer wieder rauschender Beifall. Der katholische Geistliche hatte sich angesichts des Slogans der Lörrach Fasnacht „Gännt Gas!“ gefragt, was denn die Narren damit wohl sagen wollten.

Meinten sie möglicherweise den Verkehr? Da sei, wie er auf dem Weg nach St. Fridolin in Stetten gemerkt habe, nicht viel mit „Gas“. Es lohne sich nicht, das Auto aus der Garage zu holen. Zu Fuß sei man eh schneller.

Er hatte da einen Tipp für die Gläubigen: am Sonntag in den Gottesdienst fahren. Keine rote Ampel, der Bahnübergang offen, alles frei.

Im vergangenen Frühjahr hatte er sich eine Wohnung angesehen und gefragt, womit denn geheizt werde. Mit Gas! „Jessis Maria, hab‘ ich denkt – ich kennt ja glatt der Kerle uffem Fasnetslogo si.“