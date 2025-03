Narrenzunft Lörrach: Wegen Optimismus: Orden für Giesler

Des Optimismus angeklagt

Was nun den aktuellen Preisträger angeht, so trug Glattackers Stellvertreter Philipp Buser die „Anklage“ vor: Nach „reiflich erwogenem Rat“ wurde beschlossen, dem „ansonsten respektablen und allseits geachteten curio parociarum urbis Lörraculum et vicae Inzlingiim (also Pfarrer der Gemeinden der Stadt Lörrach und des Ortes Inzlingen)“ den Drochehüüler-Orden zu verleihen. Der Grund: Der zukünftige Dekan des großen Wiesentals verbreite in einer Zeit des „irdischen Jammertals“ mit „gläubiger Beharrlichkeit“ die frohe Botschaft. Erst am Sonntag hatte Giesler mit seiner Predigt beim Narrengottesdienst in der St. Bonifatius-Kirche Lacher und Applaus geerntet (wir berichteten). „Der Mensch, der tut sich gerne klammern, in schwier’gen Zeiten an sein Jammern“, brachte Buser die „Anklageschrift“ auf den Punkt.

Geschliffene Verteidigung

Giesler selbst wollte das so nicht auf sich sitzen lassen: Er könne schon rein genetisch nicht anders, als stets das Positive zu sehen, sagte der Pfarrer. Seine Rede begann er auf Latein, womit er die Lacher gleich auf seiner Seite hatte.