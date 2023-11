Narrenzunft Rheinfelden: Gambrinus-Wiibly bitten um Entschuldigung

ZuArtikel vom 20. November

Es gibt verschiedene Dinge, die nicht richtig gelaufen sind in der letzten Zeit. Wir, die Gambrinus-Wiibly, wurden in genanntem Artikel als ewige „Problemclique“ dargestellt, die die Narrenzunft hängen lässt und keine Beteiligung bringt. Das entspricht keinesfalls den Tatsachen. Wir hatten bisher immer ein gutes Verhältnis mit der Zunftleitung und haben uns auf verschiedenste Weisen miteingebracht. Wenn wir Kritik geübt haben, dann konstruktiv, respektvoll und immer mit dem Hintergrundwissen, dass alles „nur“ Menschen sind, die freiwillig ein Ehrenamt betreiben. Und jeder, der Vorstand von einem Verein ist – egal in welcher Größe – weiß, was da alles dranhängt, was alles getan werden muss, ohne dass es von außen wahrgenommen wird. An dieser Stelle geht ein riesengroßes Dankeschön an eben diese Zunftleitung.