Was die Narrenzunft ebenfalls betrifft: Die finanzielle Situation der Doppelgemeinde sei nicht einfach. Weniger Gewerbesteuern stünden höhere Aufwendungen gegenüber. Deshalb müsse man gut haushalten, sagte Benz mit Verweis auf die derzeit in Überarbeitung befindliche Vereinsförderung inklusive geplanter Anhebung der Hallennutzungsgebühren. Benz: „Wir werden mit tragbaren Lösungen im Gespräch bleiben.“ Ihm sei klar, dass die Gemeinde von den Fasnachtsumzügen profitiert. „Die Fasnacht in Grenzach-Wyhlen ist was Besonderes“, lobte Benz. Es sei „schön, dass Tradition so gelebt wird“.

Ehrung: Dieter Kapell wurde für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied der Rolli-Dudel ernannt. Auch mit 78 Jahren steht er stets bei den Zunftabenden auf der Bühne.

Wahlen: Bei den Wahlen wurden fast alle Amtsträger für zwei weitere Jahre bestätigt. Senneschall ist wieder Andreas Müller, Säckelmeisterin Andrea Müller, Prunkmeister Jens Krause und Zeremonienmeister Thomas Schreier. Thomas Lütjens, der bisherige Schankmeister, schied berufsbedingt vorzeitig aus seinem Amt aus. Als Nachfolger für ein Jahr wurde Leonardo Gallo gewählt. Karina Denzer ist neue Kassenprüferin.