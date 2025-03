Narretei: Basler Fasnacht: Brauchtum als Verantwortung begreifen

Sujets zelebrieren

Lediglich eine kurze Pause macht die Basler Fasnacht an diesem Montag, denn schon am Nachmittag von 13.30 bis 18 Uhr zieht der der Cortège durch die Straßen, ebenso wie am Mittwochnachmittag, 12. März. Mehr als 10 000 aktive Fasnächtler, Guggenmusiken, Gruppen, Cliquen und Einzelmasken, zelebrieren dann ihr Sujet. Bei einigen Formationen ist dieses Fasnachtsthema schon von weitem erkennbar: auf Wagen, durch Requisiten, Masken oder Kostüme. Auf dem Münsterplatz können dann ab Montagabend an beiden Tagen die kunstvoll und aufwendig gestalteten Laternen betrachtet werden. Die Ausstellung der in Bilder gefassten Sujets entwickelt besonders nach Sonnenuntergang ihre volle Pracht, wenn die Laternen wie am Morgestraich erleuchten.