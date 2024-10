Highlight des Abends im Ford Field in Detroit war aber klar die Szene aus dem dritten Viertel. Quarterback Goff übergab den Football an St. Brown, der den Ball kurz darauf quer über das Spielfeld zu seinem Spielmacher passte. St. Brown hatte zuvor weder in der NFL noch als Spieler am College einen Wurfversuch unternommen, berichtete der übertragende Sender ESPN.

"Ich kann ein bisschen werfen", sagte St. Brown. "Wir haben das vergangene Saison schon ein paar mal angesagt aber immer abgebrochen. Dieses Mal kam der Daumen hoch und ich war sicher, dass ich den werfen werde." Auch für Goff war der Spielzug etwas Besonderes. "Ich habe mich so gefreut als die Ansage kam. An dem Spielzug haben wir eine Weile gearbeitet. Ich glaube, das ist der erste Touchdown-Fang meiner Karriere", sagte Goff.