Der 73-jährige Musiker Springsteen bekam die "National Medal of Arts" verliehen. "Springsteens Musik feiert unsere Triumphe, heilt unsere Wunden und gibt uns Hoffnung. Sie fängt den unnachgiebigen Geist dessen ein, was es bedeutet, Amerikaner zu sein", so die Begründung des Weißen Hauses.

Außerdem ausgezeichnet wurden etwa die Designerin Vera Wang, Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus ("Veep", "Seinfeld"), die Soulsängerin Gladys Knight und die Komikerin Mindy Kaling ("The Mindy Project"). Die "National Medal of Arts" wurde in den 1980er Jahren vom US-Kongress eingeführt und wird seitdem jedes Jahr an Künstler verliehen, die einen besonderen Beitrag zur amerikanischen Kultur geleistet haben.