Nationalmannschaft Flick holt Gündogan und Rüdiger für Juni-Länderspiele zurück

Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet vor der Sommerpause zunächst ihr 1000. Länderspiel am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine. Anschließend folgen noch am 16. Juni ein Test in Warschau gegen Polen und die Partie am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.

Manchester Citys Kapitän Gündogan hatte bei den März-Länderspielen gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) gefehlt, da er Vater geworden war. Abwehrchef Rüdiger von Real Madrid gehörte zu den Akteuren, denen Flick eine Pause verordnet hatte, um jüngere Spieler testen zu können. Gegen die Ukraine wird Gündogan allerdings noch nicht dabei sein, da er mit seinem Club zwei Tage zuvor das Champions-League-Finale gegen Inter Mailand in Istanbul bestreitet.