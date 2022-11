NAtionalmannschaft Bangen um Oberdorf: DFB-Frauen unterliegen USA

Das Team von Martina Voss-Tecklenburg unterlag am Sonntagabend den gastgebenden Weltmeisterinnen nicht nur mit 1:2 (1:0), sondern musste auch Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf mit einer Schulterverletzung zum Röntgen ins Krankenhaus bringen lassen. "Sie ist auf die Schulter gefallen. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", sagte die Bundestrainerin über die so wichtige Mittelfeldspielerin vom VfL Wolfsburg.

Die 20-Jährige war bei der EM im Juli in England als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet worden. Oberdorf wurde in der 33. Minute ausgewechselt, danach stellte Voss-Tecklenburg "einen leichten Bruch" im Spiel ihres Teams fest. Drei Tage nach dem 2:1-Sieg gegen die Amerikanerinnen in Fort Lauderdale unterlagen die Vize-Europameisterinnen nun in Harrison bei New York im zweiten Testspiel der US-Auswahl.