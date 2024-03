Nationalmannschaft: Bayern-Jungstar Pavlovic fällt für Länderspiele aus

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals in den DFB-Kader berufen worden war, leidet an einer Mandelentzündung und musste deshalb für die Testspiele am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon gegen Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande in Frankfurt absagen. Stand jetzt plant Nagelsmann keine Nachnominierung.

Am Dienstag standen dem Bundestrainer beim Mannschaftstraining auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main alle anderen 25 Profis zur Verfügung, inklusive der fünf weiteren möglichen Debütanten. Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim, Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim und die drei Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav hatte Nagelsmann wie Pavlovic erstmals nominiert.