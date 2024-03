Nationalmannschaft: Bericht: DFB will mit Nagelsmann noch vor EM verlängern

Nach Information des Fachmagazins "Kicker" soll es schon bald ein neues Vertragsangebot für den 36-Jährigen geben. Der aktuelle Kontrakt endet nach dem Heimturnier. Das Inkrafttreten des neuen Vertrages wäre allerdings an das EM-Abschneiden gekoppelt.

Die DFB-Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig und Sportdirektor Rudi Völler möchten Nagelsmann demnach noch vor dem EM-Beginn am 14. Juni längerfristig als Nationaltrainer an den Verband binden. "Erfolgreiche Trainer schickt man nicht weg", sagte Rettig dem "Kicker". Darum würden sie derzeit einen Plan schmieden, unter welchen Voraussetzungen die Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gemeinsam in Angriff genommen werden könnte. Ein erster Austausch darüber sei bereits erfolgt. Und da soll sich Nagelsmann laut "Kicker" durchaus offen und interessiert gezeigt haben.