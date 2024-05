Der 35-Jährige werde von Bundestrainer Julian Nagelsmann demnach nicht ins Aufgebot berufen, das an diesem Donnerstag vorgestellt wird. Einige Namen hatte der Deutsche Fußball-Bund in einer bislang einmaligen Kampagne in den vergangenen Tagen über verschiedene Medien und Plattformen bereits bekannt gegeben - unter anderem Hummels Teamkollegen bei Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck.

Bestätigung steht noch aus

Eine offizielle Bestätigung lag am Dienstagmittag nicht vor. Hummels, der bei der WM 2014 mit der DFB-Auswahl in Brasilien den Titel gewonnen hatte, war von Nagelsmann nicht für die Test-Länderspiele im vergangenen März in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) berufen worden. Bei den ersten Partien mit dem neuen Bundestrainer im Herbst 2023 war der Innenverteidiger noch dabei gewesen. Am 1. Juni spielt Hummels mit dem BVB in London im Champions-League-Finale gegen Real Madrid.