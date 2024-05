Gar nicht nach Thüringen kommen die beiden Dortmunder Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck sowie die von Nagelsmann fix als EM-Stammspieler eingeplanten Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid. Das Quartett ist beim Finale der Champions League am 1. Juni in Wembley am Start. Zwei Königsklassen-Sieger wird Nagelsmann also auf jeden Fall zum Endspurt der Vorbereitung begrüßen können. "Es wäre einfacher, wenn alle Spieler von Beginn an dabei sind. Die Trainingsarbeit erschwert das, da wir auf wichtige Spieler verzichten müssen. Aber wir werden sie gut und schnell integrieren", sagte Nagelsmann.

Wie reagiert der Bundestrainer auf die anfangs kleinere Trainingsgruppe?

Die U21-Nationalspieler Brajan Gruda (FSV Mainz 05) und Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach) werden in Thüringen die Trainingsgruppe auffüllen. So könne man "auch in der ersten Zeit der Vorbereitung optimal trainieren", erläuterte Nagelsmann. Zusatzeffekt: Er könne "zwei jungen Perspektivspielern die Möglichkeit geben, sich im Kreis der A-Mannschaft zu zeigen". Schließlich ist nach der EM 2024 gleich vor der WM 2026. Die Mittelfeldspieler Gruda (19) und Reitz (21) dürfen schon mal träumen.

Wie geht die EM-Vorbereitung nach dem Trainingslager weiter?

Am 31. Mai zieht der DFB-Tross um nach Herzogenaurach ins EM-Quartier. Auf dem Gelände von Ausrüster Adidas wohnen und trainieren die Nationalspieler - so wie schon bei der vergangenen EM-Endrunde, als im Achtelfinale gegen England frühzeitig Endstation war. Am 3. Juni bestreitet die Nationalelf im nahen Nürnberg ein Testspiel gegen den EM-Teilnehmer Ukraine. Es soll das Comeback-Spiel von Manuel Neuer (38) werden, der zuletzt Ende 2022 bei der vermurksten Weltmeisterschaft in Katar im DFB-Tor stand. Vier Tage später findet in Mönchengladbach gegen Griechenland die EM-Generalprobe statt. Nach einem freien Wochenende trifft sich der DFB-Kader dann wieder in Herzogenaurach zur letzten Phase der Turniervorbereitung bis zum Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland.