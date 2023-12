Nyon - Die deutschen Fußballerinnen haben in der weiteren Olympia-Qualifikation mit Frankreich ihr Wunschlos erwischt. Das Team von Interimsbundestrainer Horst Hrubesch tritt im Halbfinale des Finalturniers der Nations League am 23. Februar beim Nachbarn an und wäre bei einem Sieg sicher in Paris 2024 dabei.