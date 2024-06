Vor allem sollen die letzten beiden Quali-Partien gegen Island (12. Juli) in Reykjavík und gegen Österreich (16. Juli) in Hannover zum Einspielen dienen. Schon neun Tage nach der Partie gegen die Österreicherinnen startet das DFB-Team in das olympische Turnier mit dem Spiel in Marseille gegen Australien. Die weiteren Gruppengegner sind die USA und Sambia.

Alles Mannschaften, gegen die die deutschen Fußballerinnen Fehler wie gegen die Polinnen und in den Spielen zuvor sich kaum erlauben dürfen. Denn so deutlich das Ergebnis gegen den weiter punktlosen Außenseiter am Ende ausfiel, so bedenklich war die Leistung in der ersten Halbzeit.

Gwinn: "Mit uns ist immer zu rechnen"

Ohne Abwehrchefin Marina Hegering wackelte die Defensive gehörig - nicht nur beim Führungstor der Gäste nach 28 Sekunden durch die Kölnerin Natalia Padilla-Bidas. Als Hegering zur zweiten Hälfte kam, gab die 34-Jährige gleich Sicherheit. Bitter für sie und das Team: Schon nach 29 Minuten musste sie wegen Wadenproblemen wieder vom Platz.