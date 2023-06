Nationalmannschaft Doppelspitze: "Weltklasse"-Havertz und Torgarant Füllkrug

Chelsea hat die Champions-League-Qualifikation in der Premier League verfehlt, ist in der kommenden EM-Saison international nicht dabei. Auch Havertz-Fan Völler ist gespannt, "wie Kais weiterer Weg sein wird". Havertz wurde zuletzt als Kandidat bei Real Madrid gehandelt.

Am Sonntag, einen Tag vor seinem 35. Länderspiel, wird Havertz 24. Der Offensivspieler zähle inzwischen "nicht mehr zu der ganz jungen Generation, sondern er ist ein gestandener Nationalspieler", bemerkte Völler zum aktuellen DFB-Status von Havertz: "Und zwar einer, der fast nicht ausfallen darf, wenn wir wichtige Länderspiele haben."

Völler gerät förmlich ins Schwärmen, wenn er über "de Kai" redet. "Er ist nicht nur ein überragender Zehner, so haben wir ihn in Leverkusen ja groß gemacht. Er kann auch über die Außen kommen und auf der Acht spielen. Und aus Mangel an großen Mittelstürmern weltweit ist er im Moment auch ein gefragter Neuner." Und das bei Flick an der Seite von Füllkrug.