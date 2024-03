Nationalmannschaft: EM-Testwoche: Schulbesuch und Rollengespräche für Nagelsmann

Sein halbes Dutzend Debütanten, Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München, Jan-Niklas Starke vom 1. FC Heidenheim, Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim und die drei Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav hatte Nagelsmann gerade auch ausgesucht, da sie ihre Rolle als Ersatzleute vermutlich klaglos und trotzdem ehrgeizig angehen werden.

Spannung verspricht die Entscheidung im Zweikampf um die Nummer eins im Tor. Marc-André ter Stegen wird wohl die bittere Nachricht bekommen, dass er nach der Rückkehr von Neuer wieder nur die Nummer zwei ist.

Härtetests:

Alle schönen Nagelsmann-Pläne sind schnell Makulatur, wenn es gegen Frankreich und Holland nicht klappt. Erster Kulminationspunkt ist der Test in Lyon am Samstag beim Vize-Weltmeister und großen EM-Favoriten. Drei Tage später ist Oranje ein ebenfalls kniffliger Kontrahent. Oliver Bierhoff, ehemaliger Langzeit-Macher beim DFB und Torschütze zum bislang letzten EM-Triumph 1996, brachte es bei Welt TV auf den Punkt: "Am Ende hängt es von den Ergebnissen ab. Wenn es in die Hose geht, ist es ein Griff in die Tonne gewesen."