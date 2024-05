"Im Trainingslager hatten wir top Bedingungen. Obwohl unter anderem durch die Endspiele im DFB-Pokal und in der Champions League nicht alle Spieler über den gesamten Zeitraum dabei sein konnten, haben wir die Tage optimal genutzt und als Team gute Fortschritte gemacht", sagte er am Freitag.

Stimmung und Turnier-Optimismus sind in Blankenhain weiter angewachsen, auch wenn das Arbeitspensum vom Trainerstab noch dosiert wurde. "Wir haben den Jungs schon am Anfang ein bisschen Luft zum Atmen geben müssen, dass sie die Saison mal abhaken können, auch vom Kopf her", sagte Nagelsmann.

Völler erwartet Finetuning

Sportdirektor Rudi Völler gefällt, was er sieht. Trotzdem besteht für ihn kein Anlass für übergroße Euphorie. "Wir brauchen nicht auszuflippen, dass alles gut funktioniert. Die Tage hier in Weimar waren zum Schnuppern, jetzt kommt das Feintuning in Herzogenaurach", sagte der 64-Jährige.