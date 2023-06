Nationalmannschaft Flick glaubt weiter an sich - Völler kritisiert DFB-Spieler

Das sagt Sportdirektor Völler

Völler hatte Flick bereits vorab selbst für den Fall einer weiteren Niederlage eine Jobgarantie ausgestellt. Diese konnte der 63-Jährige nach dem nächsten Stimmungstiefpunkt nicht infrage stellen. Im RTL-Interview bezeichnete er den Bundestrainer vielmehr als "die ärmste Sau" und kritisierte stattdessen die Spieler. "Da fehlt es bei dem einen oder anderen an der Topqualität", sagte Völler. Der Sportdirektor kündigte personelle Konsequenzen im Kader an, auch wenn er keine Namen nennen wollte: "Man muss sehen, dass man die richtigen Spieler einlädt."

Das sagen die Spieler

Robin Gosens sprach von "einem Abstiegsstrudel", in dem das DFB-Team ein knappes Jahr vor dem EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in München stecke. Verbale Unterstützung für den medial hinterfragten Bundestrainer gab es aus dem Spielerkreis auch. "Wir haben absolutes Vertrauen in ihn", sagte Torwart Marc-André ter Stegen zu Flick. Benjamin Henrichs antwortete auf die Frage, ob Flick weiterhin der Richtige sei: "Ja, absolut."

Emre Can sagte, er sehe "überhaupt" keine Diskussion über den Bundestrainer. "Er wollte ausprobieren, was auch sein Recht ist", sagte Can, den Flick zur Überraschung aller diesmal zentral in der Dreierkette aufbot. "Es hat nicht geklappt, aber wir sollten den Trainer nicht infrage stellen", meinte der Dortmunder Can. Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan, der weitgehend wirkungslos blieb und als Kapitän das Team auch nicht auf den ersehnten Erfolgskurs führen konnte, urteilte nach dem nächsten Tiefpunkt, sowohl sportlich als auch stimmungsmäßig: "Das ist nicht unser Maßstab."