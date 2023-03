Nationalmannschaft Flick kämpferisch: Mit frischem Blut zur Heim-EM

Er sei jedenfalls froh, dass am 25. März endlich das nächste Länderspiel ansteht. "Wir wollen zeigen, was in uns steckt", sagte Flick: "Ich bin sicher, dass wir eine sehr gute Qualität haben und coole Typen." Taktischer Schwerpunkt sei erst einmal die Defensive: "Ganz klar, da müssen wir uns verbessern." Es gehe aber vor allem darum, "im richtigen Moment die Leistung abzurufen. Es ist wichtig, dass man spürt, da ist eine Mannschaft, die fightet und die den Zuschauern etwas zurückgeben will. Wer das will, kann gerne dabei sein auf unserem Weg zur Euro 24." Ziel sei es, eine solche "Leidenschaft an den Tag zu legen, dass sich alle mit der Mannschaft identifizieren können."

In dieser Hinsicht, gab der frühere Kölner Profi Flick zu, könne man sich zum Beispiel am Bundesligisten 1. FC Köln orientieren. "Steffen Baumgart und sein Team haben es geschafft, wieder Euphorie reinzubringen und die Fans mitzunehmen", sagte Flick: "Das kann für uns ein gutes Vorbild sein, wie man die Fans mit begeisterndem Fußball wieder hinter sich bringt."

Auch das oft diskutierte Thema Volksnähe beschäftigt den 58-Jährigen. Und so sprach er sich wie zuvor DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler, die am Mittwoch zur WM-Analyse im Sportausschuss des Deutschen Bundestages erscheinen, für frühere Anstoßzeiten von Länderspielen aus. "Ich habe schon Enkelkinder und werde oft von deren Mitschülern und Mitschülerinnen gefragt: Warum spielt ihr immer so spät?", erzählte er. Zumindest gelegentlich müssten frühere Anstoßzeiten möglich sein. "Das sind Dinge, die wir immer wieder ansprechen, bei denen wir aber keinen Konsens finden. Da müssen wir schauen, dass wir eine Lösung finden, dass wir vielleicht nicht jedes Spiel früher spielen, aber zumindest ab und zu mal eines haben, bei dem die ganze Familie zuschauen kann."