Nationalmannschaft Flick schließt Löw-Nachfolge nicht explizit aus

Eine Empfehlung, wer dem Weltmeister-Trainer von 2014 in diesem Sommer folgen könne, gab Flick nicht ab. "Das ist die Aufgabe von Oliver Bierhoff. Er hat Zeit, das zu lösen."

Die Unruhe beim FC Bayern sah Flick in seiner Anfangszeit als Nachfolger von Niko Kovac viel größer als nun, wo er für den Posten als Bundestrainer öffentlich gehandelt wird. "Ich habe von Anfang an gesagt, dass für mich das Hier und Jetzt zählt. Wir haben die erfolgreichste Saison hinter uns", sagte Flick. Der Bayern-Trainer gilt neben dem derzeit vereinslosen Ralf Rangnick als heißester Kandidat für die Nachfolge von Löw, der beim DFB im Juli nach der EM nach 15 Cheftrainer-Jahren aufhören wird.

Anders als Klopp brauche er aber "kein Jahr Pause", wie Flick in dem vom Bundestrainer-Thema dominierten Pressegespräch betonte und dies auch mit seiner bislang erst kurzen Amtszeit in München begründete. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte am Donnerstag gesagt, er werde in der nächsten Zeit keine Namen kommentieren. "Wir haben gute Trainer in Deutschland, im Ausland und im DFB", sagte Bierhoff. Eine interne Platzhalterlösung strebt er nicht an. Er will vielmehr die Trainerwahl "bis zu Ende denken", also bis zur EM 2024.

