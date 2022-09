Nationalmannschaft Flicks WM-Countdown: Ungarn als Prüfstein Richtung Katar

Mit einem Erfolg gegen Ungarn soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute (20.45 Uhr/ZDF) in der Nations League die Tabellenführung in der Gruppe 3 der Liga A übernehmen. "Ein Statement" erhofft sich der Bundestrainer durch den Gruppensieg, der drei Tage später in Wembley gegen England perfekt gemacht werden soll.

Noch liegen die Ungarn (7 Punkte) in der schweren Gruppe mit dem DFB-Team (6), Italien (5) und England (2) vorne. Doch die Flick-Elf kann das in der Arena in Leipzig ändern. "Die ganze Mannschaft freut sich auf das Spiel, nach dem wir hoffentlich Tabellenführer sein werden", sagte RB-Angreifer Timo Werner vor seinem Heim-Länderspiel.