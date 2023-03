Nationalmannschaft Gegen Belgien: Ein Kämpfer, Doppelspitze und zwei Jubilare

"Das ist ganz klar der Fokus", sagte der Bundestrainer. Die Blicke sind im Kölner Stadion aber nicht nur auf die Fußball-Nationalmannschaft in ihrer Gesamtheit gerichtet, sondern auch auf einzelne Akteure wie den Dortmunder Rückkehrer Emre Can, die Stürmer Niclas Füllkrug und Timo Werner sowie zwei mögliche Länderspiel-Jubilare.

Mentalitätsspieler: Hansi Flick hatte in seiner WM-Analyse ein besonderes Defizit in der Defensivarbeit und der Verteidigungsstärke ausgemacht. Eine personelle Antwort darauf lautete zu Beginn der Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 Emre Can, der sich zuletzt auch bei Borussia Dortmund wieder in den Vordergrund drängen konnte. Der 28-Jährige gilt als Mentalitätsspieler. Gegen Peru feierte Can nach fast zwei Jahren sein Länderspiel-Comeback. Auch gegen die starken Belgier dürfte er wieder im Mittelfeld an der Seite von Kapitän Joshua Kimmich auflaufen. "Emre hat es gut gemacht. Emre ist einer, der noch ein bisschen defensiver agiert, der den Fokus noch mehr auf der Defensive hat", sagte Flick über den Abräumer. Eine gute Abwehrleistung ist für Flick ein Schlüssel für einen EM-Erfolg.