Nationalmannschaft Gewinner beim Verlierer: Flick lobt "aggressiven Leader" Can

Can konnte die Niederlage auch nicht abwenden. Aber wenn man die erste halbe Stunde streicht, hat Deutschland mit ihm sogar 2:1 gewonnen. "Dann haben wir ein gutes Spiel gemacht, das ist die Wahrheit", sagte Can über die Spielzeit mit Can. Das 39. Länderspiel war sein bestes. Und nie war er so wertvoll. Flick holte ihn nach dem WM-Desaster und angesichts guter Leistungen im Verein nach knapp zwei Jahren zurück ins DFB-Team. Und Can ist entschlossen auf den Zug zur Heim-Europameisterschaft 2024 aufgesprungen.

Mit Selbstvertrauen nach München

Dortmunds Trainer Edin Terzic wird auch auf den Aggressiv-Leader setzen, wenn der BVB am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel beim FC Bayern die Tabellenführung verteidigen muss. Can will sie möglichst sogar auf vier Punkte ausbauen. Er war schon in der Nacht zum Mittwoch in den Katakomben der Kölner Arena heiß auf die Kraftprobe mit seinem Ex-Club.

"Es wird extrem schwer in München in der Allianz Arena. Trotzdem: Wir haben auch Qualitäten. Wir glauben an uns. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Es wird schwierig, aber versuchen werden wir es auf jeden Fall", kündigte er an.