Nationalmannschaft: Göring-Eckardt empört mit Tweet zur Hautfarbe der DFB-Profis

Die Umfrage war auch in höchsten Kreisen der deutschen Politik diskutiert worden. In der Debatte ging es nicht alleine um das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise der Fragestellung sowie um den Zeitpunkt. Nagelsmann kritisierte die Umfrage an sich mit drastischen Worten: "Ich hoffe, nie wieder so was von so einer Scheißumfrage lesen zu müssen." Er sei schockiert, dass solche Fragen gestellt werden - und dass Menschen darauf antworten.

Extremismusforscher: Motivation in dem Fall unerheblich

Göring-Eckardts neuerlicher Beitrag zur Umfrage wurde auch von Extremismusforscher Ahmad Mansour kritisiert, er schrieb bei X: "Wer bei der deutschen Nationalmannschaft die Hautfarbe der Spieler thematisiert, betreibt Rassismus, unabhängig von der Motivation dahinter."

Zahlreiche weitere X-Nutzer warfen der Grünen-Politiker ebenfalls Rassismus vor. Tausende Menschen sahen den Beitrag der Anzeige der Plattform zufolge noch vor der Löschung. Der Deutsche Fußball-Bund äußerte sich nicht zu Göring-Eckardt.