Nationalmannschaft "Große Familie" DFB-Team startet Training in Marbella

"Es ist die größte Aufgabe eines Trainerteams, die Belastung zu steuern", erläuterte Flick: "Nach so einer langen Saison nochmal die Nations League oben drauf zu haben, ist eine wahnsinnige Herausforderung. Die individuelle Belastungssteuerung ist wichtig." Die DFB-Auswahl startet am 4. Juni in Bologna gegen Europameister Italien in die Nationenliga. Es folgen die Partien in München gegen England (7. Juni), in Budapest gegen Ungarn (11. Juni) und noch das Rückspiel gegen Italien am 14. Juni in Mönchengladbach.