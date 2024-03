Nationalmannschaft: Gündogan: Gehe davon aus, dass ich der Kapitän bin

"Momentan gehe ich davon aus, dass ich nach wie vor der Kapitän bin", sagte der Profi des FC Barcelona bei Prime Video. Es gebe jedoch in der Mannschaft ganz, ganz viele Spieler, die extrem viel Verantwortung übernehmen würden und auch müssten. "Am Ende ist es ein Stück weit egal, wer die Binde trägt", sagte der 33-Jährige. "Am Ende ist es wichtig, dass wir eine Mannschaft sind, dass wir Einigkeit zeigen, dass sich jeder seiner Rolle bewusst ist. Und wenn wir das gut hinkriegen, dann bin ich überzeugt, dass wir eine sehr, sehr gute EM spielen."

Mit Bundestrainer Julian Nagelsmann habe er erst kürzlich telefoniert. "Aber es war ein sehr kurzes Gespräch, man kann davon ausgehen, dass ich bei der EM dabei bin, das waren seine Worte." Mit dem FC Barcelona ist Gündogan am Dienstagabend ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Nagelsmann gibt am Donnerstag seinen Kader für die Testspiele in Frankreich (23.3.) und gegen die Niederlande (26.3.) bekannt.