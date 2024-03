Nationalmannschaft Hauptrolle zum Start: "Genialer" Kroos legt los

In Nagelsmanns EM-Wunschelf erhält Kroos einen exponierten Platz. "Er kann ein genialer Verbindungsspieler sein zwischen Defensive und Offensive. Er spielt eine extrem stabile Saison bei Real Madrid, was vielleicht keiner unterschrieben hätte so zwingend." Der Bundestrainer ist Kroos unendlich dankbar für das DFB-Comeback. "Er hätte auch im Sommer entspannt am Meer liegen können." Jetzt will Kroos noch ein EM-Turnier spielen.