In den vor Turnierbeginn noch anstehenden EM-Testspielen gegen die Ukraine am 3. Juni in Nürnberg und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland wird es wieder eine schwarz-rot-goldene Binde sein. In diesen Partien kann der DFB das selbst festlegen. Für das EM-Turnier könnten die nationalen Verbände bei der UEFA auch ein eigenes Design anfragen. Das hat dem Vernehmen nach aber noch keine teilnehmende Nation getan.

Bei der vergangenen EM-Endrunde 2021 hatte der damalige DFB-Kapitän Manuel Neuer eine Regenbogen-Binde getragen, was zu UEFA-Ermittlungen führte. Bei der WM 2022 in Katar war dann der Streit um die One-Love-Binde als Zeichen für Menschenrechte eskaliert. Der Weltverband FIFA drohte vor dem ersten Turnierspiel mit harten Sanktionen. Daraufhin verzichteten mehrere Verbände aus Europa, darunter der DFB, auf die One-Love-Binde.