Über ein Karriereende im DFB-Trikot wird er wohl - anders als sein Weggefährte Toni Kroos - spontan nach dem Turnier entscheiden. "Ich bin jetzt noch nicht am Abtreten, sondern denke an die Aufgaben, die vor uns liegen. Alles andere wird man dann sehen." Bei 45 Toren in 128 Länderspielen steht Müller. Mit weiteren Einsätzen könnte er in beiden DFB-Ranglisten Lukas Podolski (130/49) einholen, der in der Spätphase seiner DFB-Karriere in andere Weise als Unterhaltungskünstler fungierte.

Im Konglomerat an Offensivkräften muss Müller aber seinen Platz finden. Jamal Musiala, Ilkay Gündogan, Florian Wirtz, Kai Havertz, Niclas Füllkrug, Leroy Sané - da ist viel Konkurrenz. Hauptrollen auf dem Platz hat Müller von Nagelsmann nicht versprochen bekommen. "Er wird natürlich Einsätze kriegen, das wird nicht immer von Beginn an sein", sagte der Bundestrainer.

Noch kein EM-Tor

Wie lang "Radio Müller" schon "on air" ist, macht die deutsche EM-Historie deutlich. Das letzte deutsche EM-Spiel ohne ihn war das Finale 2008 in Wien gegen Spanien (0:1). Bei allen folgenden 15 Partien bei den Turnieren 2012, 2016, 2021 stand der Bayer auf dem Platz. Und das - auch dies eine komische Fußnote - nicht nur ohne die in allen anderen wichtigen Wettbewerben von WM bis Champions League gelungene Titel-Krönung, sondern ohne ein einziges Tor. Zehn WM-Treffer, null EM-Treffer, diese Bilanz findet nicht nur Müller schief.

In besonderer Weise haftengeblieben sind eine unerwartete Startelf-Ausbootung vor dem verlorenen Halbfinale 2012 gegen Italien, mehrere Pfostenschüsse im mit 1:0 gewonnenen Gruppenspiel gegen Nordirland 2016 und die vergebene Riesenchance zum Ausgleich im Achtelfinale (0:2) vor drei Jahren in England. Der Turnier-K.o. und das Ende der Bundestrainer-Ära von Joachim Löw waren die Folge. Müller findet, dass dies eine unzulässige Reduzierung sei, um seine EM-Leiden in einer gewollten Richtung darzustellen. Aber: "Ich würde gerne ein Tor erzielen, wenn es dem Erfolg zuträglich ist."