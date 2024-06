Nationalmannschaft Jungstar-Duo "Wusiala" zaubert und liefert: "Einfach happy"

"Wir brauchen die Zauberer offensiv"

Auch wenn sie anders als die damals jungen Kindsköpfe Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger mit ihrem großen Unterhaltungswert in Presse, Funk und Fernsehen am liebsten den Ball an den Füßen haben, Fußball pur auf dem Platz lieben und verkörpern. "Ich habe oft genug gesagt, dass wir die Zauberer offensiv brauchen", bemerkte Nagelsmann.

Und da übertraf der Fußball-Magier Musiala den Turnierdebütanten Wirtz sogar noch am Freitagabend. Musiala umdribbelte die schottischen Gegenspieler wie Slalomstangen. Seine Passquote lag bei 100 Prozent. Und mit seinem wuchtigen Schuss zum 2:0 krönte er seine Weltklasseleistung. Das Publikum erhob sich bei Musialas Auswechslung, zum donnernden Applaus zusätzlich animiert vom für ihn kommenden Bayern-Kollegen Thomas Müller.

Das Unterschiedsspieler-Duo "Wusiala" erfüllte gegen überforderte Schotten das, was Nagelsmann von den Jungstars eben auch verlangt. Zum Zaubern "gehört auch Quote", hatte er mit Blick auf die Torausbeute von Musiala (nun 30 Länderspiele/3 Tore) und Wirtz (19/2) gesagt. Für Musiala war der Abend in seinem Münchner Fußball-Wohnzimmer darum auch ein Akt der Befreiung, der Befreiung von den Schatten der WM in Katar.