Bundestrainer Julian Nagelsmann muss bis um 24.00 Uhr den endgültigen 26-Mann-Kader für das am 14. Juni beginnende Heimturnier an die UEFA melden. Aus dem vorläufigen Aufgebot mit 27 Spielern muss er also noch einen Profi streichen.

Torwart Nübel zählt ebenso wie der Gladbacher U21-Nationalspieler Rocco Reitz, der in der EM-Vorbereitung mit dem A-Team trainieren durfte, nicht zum DFB-Aufgebot für den letzten Test vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland. Ein Rückschluss, dass Nübel aus dem EM-Kader gestrichen wird, lässt sich daraus aber nicht ableiten. Im Testspiel-Kader mit 26 Akteuren benötigt Nagelsmann im Borussia-Park am Freitagabend keine vier Torhüter. Wenn der Bundestrainer neben Reitz auf einen weiteren Feldspieler verzichtet hätte, wäre das eher als Hinweis auf das finale EM-Aufgebot zu deuten gewesen.