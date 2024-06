Für Gündogan ist das jedoch erklärbar. "Es war vielleicht eine der härtesten Saisons, die ich hatte in meiner Karriere", sagte er rückblickend auf sein Premierenjahr beim FC Barcelona. "Das mag man vielleicht gar nicht so annehmen, weil ich sieben Jahre in England bei Manchester City war."

"Ich bin nicht durch die Saison geflogen"

Die Rotationsmöglichkeiten in Barcelona seien aber nicht so üppig gewesen wie im breit und hochkarätig besetzten Aufgebot des englischen Meisters. Gündogan machte bei Barça fast jedes Spiel. "Ich habe extrem viele Minuten in den Knochen. Ich bin nicht durch die Saison geflogen."

Es sei darum hilfreich für ihn, in der EM-Vorbereitung die Belastung bewusst zu steuern. "Es ist gut, dass man die Minuten managt, dass ich nur 45 Minuten gespielt habe gegen die Ukraine. Jetzt ist es das Ziel, bis zum Eröffnungsspiel topfit und bereit zu sein, alles in das Turnier zu investieren", sagte Gündogan vor der EM-Generalprobe am kommenden Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland. "Wir haben nach dem Freundschaftsspiel auch noch mal eine Woche. Das hilft mir persönlich enorm."