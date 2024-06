Nationalmannschaft Kroos sieht bei Jungstars Musiala und Wirtz "wenig Limit"

Fußball „Das Beste istdas Ergebnis“

In der Aufstiegsrelegation zur Fußball-Landesliga, Staffel 2, hat sich der TuS Binzen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche auf heimischer Anlage geschaffen. Die Binzener spielten beim Freiburger Bezirksliga-Vize FC Emmendingen 2:2. Auf Seiten der Gäste fehlten in der Startformation die verletzten Stürmer Jörg Hupfer und Nils Mayer.