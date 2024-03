Für Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann (50) dürfe sich keiner der Nicht-Nominierten beschweren. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Position ist zu sagen: "Ich verstehe gar nicht, warum ich nicht dabei bin"", meinte der Sky-Experte. So habe Goretzka in den letzten Wochen und Monaten "einfach zu wenig gezeigt. Das wird ihm Ansporn sein, sich in den nächsten Wochen wieder in den Kader zu spielen", sagte Hamann.