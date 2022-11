Nationalmannschaft Müller glaubt an rechtzeitige WM-Fitness: "Alles in Spur"

Zuletzt wurde er von Problemen an Rücken, Hüfte und Adduktoren gestoppt. Beim 3:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona Ende Oktober kam Müller zuletzt als Einwechselspieler zum Einsatz. Er sprach selbst von einem für ihn ungewohnten "Stop-and-go-Modus". Seit dem Versuch in Barcelona pausiert er erneut. Als einzige Testmöglichkeit vor dem ersten WM-Gruppenspiel gegen Japan (23. November) bleibt Müller das Länderspiel gegen den Oman am kommenden Mittwoch in Muscat. Am 17. November bezieht das DFB-Team das WM-Quartier in Katar.