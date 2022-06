Nationalmannschaft Müller: Haben "deutscher Fußballnation etwas zu beweisen"

"Wir haben uns und der deutschen Fußballnation etwas zu beweisen. Das spüre ich auch im Team", schrieb der 32-Jährige in seinem Newsletter. "So kommt die Nations League in den kommenden Wochen gut gelegen und hat eine erhöhte Bedeutung für uns."

Die DFB-Auswahl trifft an diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Bologna auf Italien. Es folgen die Partien in München gegen England (7. Juni), in Budapest gegen Ungarn (11. Juni) sowie am 14. Juni in Mönchengladbach wieder gegen Italien. "Es wird eine Standortbestimmung", schrieb Müller.