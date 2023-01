Nationalmannschaft Müller über DFB-Zukunft: "Werde immer zur Verfügung stehen"

"So lange ich Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen in der Nationalmannschaft, wenn ich gebraucht werde", sagte der 33-Jährige im Trainingslager des FC Bayern München in Katar. "Das Wann, das Ob und das Wie - das muss natürlich der Bundestrainer entscheiden." Er wolle im Nationalteam aber nicht "künstlich" stoppen.

Nach dem WM-Debakel in Katar beginnt für die DFB-Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick im März der Neustart und die Vorbereitung auf die Heim-EM 2024. "Was bis zur Heim-EM passiert, wird man sehen", sagte Müller, dessen Vertrag beim FC Bayern bis zum 30. Juni 2024 datiert ist. Das Turnier in zwei Jahren formulierte der Angreifer nicht als konkretes, aber als mögliches Ziel: "Why not?" Die EM im eigenen Land habe für ihn wie auch die Besetzung des Bundestrainerpostens aber keine Rolle gespielt.