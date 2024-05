Die beiden körperlich angeschlagenen Offensivakteure werden in den letzten zwei Saisonspielen des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim nicht mehr zum Einsatz kommen. Dazu sei Angreifer Serge Gnabry nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel in München "sowieso raus", sagte Tuchel am Samstag. "Das wird supereng bei Serge für die Europameisterschaft." Die beginnt für das DFB-Team am 14. Juni in München mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland.

Musiala offenbart: Spiele seit Monaten mit Knie-Schmerzen

Am Samstag wurde gewiss, wie groß die Knieprobleme bei Musiala sind. Der 21-Jährige ließ nach der Niederlage gegen Real Madrid und dem verpassten Bayern-Einzug ins Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund mit alarmierenden Worten aufhorchen. "Ich spiele die letzten Monate mit Schmerztabletten und Spritzen." Die Schmerzen im Knie habe er in Madrid auch zum Ende des Spiels gespürt, Tuchel musste ihn darum auswechseln.