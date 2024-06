"Ich glaube extrem an die Mannschaft", verkündete der 36-Jährige und entschwebte verbal in Turnierspähren, die nach den finalen 90 Testminuten eher utopisch klangen. "Wir können Großes erreichen. Wir werden alles Menschenmögliche tun, um den Titel zu gewinnen." War es nur zu menschlich, dass sich sieben Tage vorm Turnier kein Stammspieler mehr verletzen wollte? Dass auch darum völlig die EM-Spannung fehlte in einer ersten Hälfte, die Anführer Toni Kroos "einfach zu fehlerhaft" und "unrund" nannte? "Job erfüllt", befand Nagelsmann mit dem exklusiven Blick aufs Resultat: "Die Reaktion in der zweiten Halbzeit fand ich gut."

"Späte Tore sind cool für die Psyche"

Nach dem Schlusspfiff wartete schon der Fahrservice am Stadion, um etwa Kroos flott Richtung Flughafen zu befördern für den Wochenend-Trip zu Frau und Kindern nach Madrid. Erst am Montagmorgen erwartet Nagelsmann seine EM-Akteure - ohne den aus dem Kader gestrichenen Torwart Alexander Nübel - zum EM-Countdown in Herzogenaurach zurück.