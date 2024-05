Die DFB-Elf bereitet sich noch bis Freitag in Thüringen auf die EM vor. Dann folgt der Umzug ins Turnierquartier in Herzogenaurach. Am 3. und 7. Juni stehen die letzten Testspiele gegen die Ukraine in Nürnberg und Griechenland in Mönchengladbach an. Am 14. Juni beginnt die EM mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland in München.