Den Part des optimistischen Mahners übernahm diesmal Rudi Völler. Lehren müssen gezogen werden aus den Wacklern gegen die Griechen. Und Lehren werden gezogen, versprach der Sportdirektor via "Bild". "Wir müssen uns hinterfragen, wieso Griechenland so viele Konter-Chancen gegen uns hatte. Das war nicht gut! Wir waren leider zu Beginn zu träge und zu leichtsinnig, gerade im Aufbauspiel", monierte Völler.

Völler sieht den Lerneffekt

"So etwas darf uns am Freitag, wenn es zum Auftakt gegen die Schotten geht, nicht passieren! Die Spieler wissen das jetzt und hinterfragen sich. Und das ist gut so. Ich sehe das daher fast schon wieder positiv, dass uns diese Fehler jetzt passiert sind und nicht erst bei der EM. Die Sinne unsere Spieler sind vor dem Schottland-Spiel nun definitiv geschärft", legte Völler nach. Kroos hatte schon vor seinem Familien-Wochenende in Madrid konstatiert: "Wir wussten, dass wir nicht so gut waren, wie wir im März gemacht wurden."

Nagelsmanns Arbeitsaufträge sind klar. Neuer muss als Nummer eins gegen alle Angriffe verteidigt werden. "Es ist mir völlig wurscht, was in den Medien diskutiert wird. Das wurde auch schon vorher diskutiert und unzählige Male diskutiert", sagte Nagelsmann. Neuer spielt bei der EM sein achtes großes Turnier seit 2010 in Serie. Basta.