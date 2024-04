Nationalmannschaft: Nagelsmanns EM-Liste: Vertrag, Personal, Gegner

Keine neun Wochen mehr, dann rollt der Ball für die Fußball-Nationalmannschaft beim Heim-Turnier mit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland. Der Workshop der UEFA hat Nagelsmann vergegenwärtigt: Die Zeit rast dahin und die Aufgaben sind auch nach den Mutmachern in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) herausfordernd.

Der Vertrag

Nagelsmann versuchte das Thema seiner beruflichen Zukunft auf Sparflamme zu dimmen. "Nichts Neues", so die Kernbotschaft des Bundestrainers zu einem möglichen neuen DFB-Kontrakt oder auch dem selbst als Option aufgebrachten Club-Wechsel. Nagelsmann beteuert, in der Thematik ehrlich zu sein, mit offenen Karten zu spielen. Doch geräuschlos wird die Causa dadurch nicht. Bis zu einer Klärung, in welche Richtung auch immer, ob sie nun FC Bayern München, internationaler Top-Club oder doch Nationalmannschaft bis zur WM 2026 heißt, wird Nagelsmann dazu befragt werden. Und zwar bei jeder Gelegenheit.