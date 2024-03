Nationalmannschaft: Nagelsmanns Frühstücks-Analyse: Major Mittelstädt hebt ab

Um die Bodenhaftung des großen Aufsteigers in der erfolgreichen EM-Testwoche muss sich aber niemand Sorgen machen. Da ist sich Julian Nagelsmann sicher. "Herausragend. Das Beste ist, er ist ein völlig normaler Typ, ein unfassbar lieber Kerl, freundlich, gut gelaunt, immer", sagte der Bundestrainer über den linken Außenverteidiger vom VfB Stuttgart.

Genau hatte Nagelsmann den 27-Jährigen nach dessen famosem Debüt in Frankreich am Wochenende beobachtet. "Ich fand die Reaktion danach interessant. Wie steht er am Sonntag beim Frühstück auf? Wie ist er am Montag? Wie ist er heute beim Spiel? Macht er etwas anders? Ist es das Gefühl, jetzt bin ich Nationalspieler, jetzt mache ich ein bisschen weniger?", schilderte der Bundestrainer. Mittelstädt bestand die Charakteranalyse vor und beim 2:1 gegen den Erzrivalen mit Bravour. Trotz seines Fehlers beim frühen Gegentor.