Nationalmannschaft Nations League sucht Premierensieger - Deutschland fehlt

Warum fehlt die deutsche Mannschaft?

Bundestrainer Hansi Flick hatte die Teilnahme an der Endrunde eigentlich als Ziel ausgegeben, um vor der Heim-EM im kommenden Jahr noch einmal Pflichtspiele absolvieren zu können. Doch ein enttäuschendes 0:1 gegen Ungarn in Leipzig sorgte dafür, dass Deutschland Platz eins in der Gruppe 3 verpasste. Stattdessen qualifizierte sich Italien aus der Deutschland-Gruppe für die Endrunde in dieser Woche. Flick testet stattdessen gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien.

Wo sind die Spiele zu sehen?

Sowohl die beiden Halbfinals am Mittwoch und Donnerstag als auch das Spiel um Platz drei und das Finale am Sonntag sind live bei DAZN zu sehen. Zudem hat sich RTL Rechte gesichert und zeigt das zweite Halbfinale zwischen Spanien und Italien am Donnerstag sowie das Finale am Sonntag live.