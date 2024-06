Waldemar Anton, der Mann hinter Rüdiger und Tah

Nagelsmann setzt in der Innenverteidigung auf die Besetzung Antonio Rüdiger und Jonathan Tah. Dahinter kommt der 27-jährige Anton, der maßgeblich an der Vizemeister-Saison des VfB Stuttgart beteiligt war. Gegen die Ukraine wird Anton in seinem zweiten Länderspiel erstmals in der Anfangsformation stehen, an der Seite des Leverkusener Double-Gewinners Tah.