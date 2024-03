Nationalmannschaft: Neuers Anspruch, ter Stegens Hoffnung: Wer wird EM-Torwart?

"Ich genieße, dass ich diesen Rückhalt von der Mannschaft habe und vom Trainer. Ich glaube, dass ich das absolut zurückzahle. Das ist das, worauf ich mich am meisten konzentriere: gute Spiele zu liefern und immer mit mir im absoluten Gleichgewicht zu sein", sagte der 31-Jährige. Dass gute Leistungen in Absenz des Kontrahenten Makulatur sein können, sollte ter Stegen aber wissen. Auch vor der WM 2018 kehrte Neuer gerade noch rechtzeitig nach einer Fußverletzung zurück und stand beim Turnier in Russland im Tor.

Beide Torhüter auf Top-Niveau

Der Bayern-Schlussmann, der einen Tag nach dem Duell mit Erzrivale Holland in der kommenden Woche seinen 38. Geburtstag feiert, kommt nach seinem erfolgreichen Club-Comeback mit einer wahren Statistik-Wucht in seiner Länderspiel-Quote daher: 77 Siege, 21 Remis und nur 19 Niederlagen mit weniger als einem Gegentor pro Spiel stehen in seiner DFB-Bilanz. 47 Mal spielte er seit 2009 mit dem Adler auf der Brust zu Null. Und ter Stegen: 20 Siege, 8 Remis und zehn Niederlagen mit 50 Gegentoren. Nagelsmann lässt sich auch gerne von Zahlen leiten.

Beim Training auf dem DFB-Campus agierten beide Torhüter auf Top-Niveau, hingen sich mächtig rein. Wollten da beide noch mal Eindruck schinden? "Ein Rollengespräch findet dann statt, wenn wir die Spieler zur Verfügung haben. Das fand noch nicht statt, das wird erst am Montag oder Dienstag der Fall sein", sagte der Bundestrainer bei seiner Kaderbekanntgabe in der vergangenen Woche. Heute ist Mittwoch.