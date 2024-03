Nationalmannschaft: Pink gegen Oranje: EM-Funke mit Fußballfest voll entzünden

Gesperrter Sané muss wohl kämpfen

Dahinter folgen weitere, für die EM-Wunschelf gesetzte Akteure wie die Youngster Wirtz und Musiala oder Jonathan Tah. Dessen Leverkusener Vereinskollege Robert Andrich und der Stuttgarter DFB-Debütant Maximilian Mittelstädt warben in Frankreich für sich. "Natürlich gehört auch ein bisschen Mut dazu, einen Maximilian Mittelstädt reinzuwerfen. Aber ich mache das aus Überzeugung", erläuterte Nagelsmann seine Handlungsweise.

Von einem Kern von 13 bis 14 Stammspielern im 23-köpfigen EM-Kader sprach der Bundestrainer. Turnier-Veteran Thomas Müller und der Stuttgarter Chris Führich wurden gegen Frankreich zuerst eingewechselt. Auch das war ein Zeichen. Um seine gewohnte Starter-Rolle wird auch Leroy Sané kämpfen müssen, wenn er seine Drei-Spiele-Sperre vor dem letzten EM-Test am 7. Juni gegen Griechenland abgesessen hat. Der Bayern-Profi kommt am Dienstag ins Teamquartier und wird am Abend als Zuschauer im Stadion sein.

Nagelsmann gibt die Ausrichtung vor, die Kroos und Co. umsetzen müssen. "Den Mut, den wir in gewissen Entscheidungen vorleben, wollen wir auch auf dem Platz sehen", sagte der Bundestrainer: "Wir werden auch gegen die Holländer wieder sehen wollen, dass wir versuchen, das Spiel zu gestalten und uns selbst etwas zutrauen." Motto: "Wir kicken!"

Andrich will gegen Oranje den "Groove reinbekommen"

Der Erfolg in Frankreich hat allen gutgetan, dem Bundestrainer, den DFB-Verantwortlichen um Rudi Völler - und nicht zuletzt den Spielern. "Auf das Holland-Spiel hätten wir uns auch so gefreut", sagte Füllkrug angesichts der speziellen deutsch-niederländischen Rivalität. Aber der Schub des Frankreich-Sieges macht vieles leichter: "Das Selbstbewusstsein wächst."

Gegen die spielstarken Holländer von Bondscoach Ronald Koeman mit den in der Startelf erwarteten Bundesliga-Profis Matthijs de Ligt (FC Bayern), Donyell Malen (Dortmund) und Xavi Simons (Leipzig) soll die EM-Zuversicht weiter wachsen. "Wir wollen dranbleiben. Wir wissen, was wir auf den Platz bringen müssen. Wir müssen einen Groove reinbekommen", sagte Andrich, der neue Vorarbeiter: "Dann können wir schon was reißen." Bei der EM.