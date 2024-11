Nationalmannschaft So stehen die Chancen auf eine Mini-Mini-EM in Deutschland

Die sportliche Herausforderung (Chance: 50:50)

Noch ist Deutschland überhaupt nicht für das Finalturnier der vier besten Nationen der A-Liga qualifiziert. Die DFB-Auswahl steht aber bereits vor den abschließenden Gruppenspielen am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF) als Viertelfinalteilnehmer fest. Bereits am Freitag kann der Gruppensieg klargemacht werden.

Die Gruppenersten bekommen für die K.-o.-Partien (Hin- und Rückspiel) vom 20. bis 25. März am 22. November einen Gruppenzweiten zugelost. Der aktuelle Stand: Gruppensieger Deutschland würde auf Kroatien, Frankreich oder Dänemark treffen. Als Gruppenzweiter wäre, Stand jetzt, Spanien, Portugal oder Italien der Gegner. Ausgerichtet wird das Finalturnier (4. bis 8. Juni) in jedem Fall in einem Teilnehmerland.